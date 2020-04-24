رياضة | تعرف على أرقام ياسر إبراهيم مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أرقام ياسر إبراهيم مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في كسب ثقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، وحجز مكانًا في التشكيلة الأساسية في مباريات الفريق الأخيرة، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعد ياسر إبراهيم من المدافعين المميزين بالكرة المصرية، ويمتلك خبرات كبيرة، حيث لعب في عدة أندية قبل إنضمامه للقلعة الحمراء، بدايته كانت مع نادي المنصورة وانتقل منه لنادي الزمالك موسم 2013 - 2014، وظهر بمستوي طيب مع الفريق الأبيض وحقق معه أرقا مميزة، قبل رحيله موسم 2016 - 2017 وانضم لسموحة وواصل معه مسيرة التألق.

انضم ياسر إبراهيم إلي النادي الأهلي في صيف 2019، ولم يستطيع المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأحمر في البداية، ولكن بعد الإصابات العديدة التي ضربت خط دفاع الفريق، بدأ الجهاز الفني في الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية للفريق، وقدم أداءًا مميزًا وبات من العناصر الرئيسية بالفريق.

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خاض ياسر إبراهيم 16 مباراة مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز بواقع 1375 دقيقة لعب، وصنع هدف وحيد، وحصل على انذارين، بينما خاض مباراة وحيدة في بطولة كأس مصر ومباراتين بكأس السوبر المصري بواقع 162 دقيقة، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

أما في بطولة دوري أبطال إفريقيا خاض مع الفريق الأحمر 10 مباريات بواقع 727 دقيقة ولم يسجل أي أهداف.

حقق ياسر إبراهيم مع الأهلي لقب بطولة الدوري المصري، كما توج مع الفريق بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك.