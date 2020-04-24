رياضة | الأهلي يحسم موقفه من ضم كينو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم موقفه من ضم كينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلى، على صرف النظر عن فكرة الحصول على خدمات البرازيلي كينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويرفض فايلر التفاوض مع كينو، وطلب من مسئولي الأهلي عدم الدخول في المفاوضات للحصول على خدماته.

وارتبط اسم البرازيلى كينو بالانتقال للنادى الأهلى، ولكن هناك تحفظات على فكرة ضم اللاعب، لتجنب منحه مقابل مادى كبير ما قد يتسبب فى فتنة داخل الفريق، بالإضافة إلى عدم قيام اللاعب بالأدوار الدفاعية.