رياضة | بالأرقام.. كشف حساب محمود علاء في 3 سنوات مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كشف حساب محمود علاء في 3 سنوات مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد محمود علاء مدافع الزمالك ومنتخب مصر، واحد من أفضل المدافعين في الكرة العربية والإفريقية خلال الفترة الحالية، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الفريق الأبيض في مختلف البطولات المحلية والإفريقية، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية خارج مصر للتعاقد معه في الإنتقالات الصيفية القادمة.

ونجح مسئولو نادي الزمالك في تجديد عقد محمود علاء ليستمر مع الفريق الأبيض حتي 2024، وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب سوف يحصل على 12 مليون جنيه في الموسم الواحد مع الفريق الزملكاوي.

ماذا قدم محمود علاء مع الزمالك؟

انضم محمود علاء إلي النادي الزمالك في صيف 2017 قادمًا من نادي وادي دجلة، وخاض مع الفريق الأبيض، 67 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، وسجل 24 هدفًا، وصنع هدفين، وحصل على 6 بطاقات صفراء.

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بينما خاض "علاء" 27 مباراة مع الزمالك بالبطولات الإفريقية بواقع (10 مباريات في دوري أبطال إفريقيا- 16 مباراة بكأس الكونفيدرالية - 1 مباراة بكأس السوبر الإفريقي، وسجل 4 أهداف.

أما في بطولة كأس مصر لعب محمود علاء 10 مباريات مع الزمالك وسجل هدفين، وحصل على انذارين، كما خاض مباراتين ببطولة السوبر المصري، وسجل هدفين.

وشارك اللاعب في 5 مباريات بالبطولة العربية ولم يسجل أو يصنع أي اهداف.

حصد محمود علاء عدد من البطولات خلال مسيرته مع الزمالك، حيث توج بكأس مصر (مرتين)، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية (مرة وحيدة)، وكأس السوبر الإفريقي (مرة وحيدة)، وكأس السوبر المصري (مرة وحيدة)، بالإضافة لحصوله مع الفريق على كأس السوبر المصري السعودي.