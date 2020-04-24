رياضة | الحضري يصدم إدارة الأهلي بهذا التصريح

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الحضري يصدم إدارة الأهلي بهذا التصريح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حارس مرمى منتخب مصر الأسبق،عصام الحضري أن إدارة النادي الأهلي دائمًا ماتكون الأكثر احترافية بين الأندية، خاصة في عهد المايسترو صالح سليم وحسن حمدي الرؤساء السابقين.

وخلال تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "القاهرة والناس"قال الحضري: " إدارة النادي الأهلي الحالية هي أقل احترافية عن السابق فكانت في عهد حسن حمدي وصالح سليم أكثر احترافية".

وأكمل: "بذل مرتضى منصور مجهود كبير مع نادي الزمالك، وفعل أشياء كثيرة للنادي في الـ 6 سنوات الأخيرة، وأصبح في مكانة أخرى".

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وأضاف: "لكن الأهلي يعمل باحترافية طوال عمره، وليس في السنوات الأخيرة فقط".

وبسؤاله هل "يحمل أي ضغينة تجاه أحمد شوبير، حارس الأهلي السابق"، رد قائلاً: "شوبير أول من استقبلني في الأهلي، لكن أنا في الملعب لا أعرف أحد، وأهتم بعملي فقط لكي ألعب بشكل أساسي".

وانهى: "انا ألعب كرة القدم لكي أصنع تاريخ، المنافسة موجودة وكل حارس يتدرب لمصلحته ومصلحة النادي، ولا توجد (نفسنة) بيننا، أنافس زميلي لكي أصبح الأول في مصر في النادي والمنتخب".