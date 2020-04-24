رياضة | صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية اليوم الجمعة أن برشلونة وتوتنهام هوتسبر يفكران في صفقة مبادلة تشمل البرازيلي آرثر والفرنسي نومدبيلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقع توتنهام مع اللاعب نومدبيلي بعقد طويل الأجل الصيف الماضي ، وتألق النجم الفرنسي تحت قيادة المدير الفني للسبيرز جوزيه مورينيو.

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في هذه الأثناء ، بعد تعاقد برشلونة مع النجم الهولندي فرانكي دي يونج في الصيف الماضي ، لم يعد آرثر يعتبر الاختيار الأول في خطة المدرب كيكي سيتين.

وفقًا لتقارير في إسبانيا ، أدى ذلك إلى تفكير كلا الناديين في إتمام صفقة مبادلة مباشرة .

يذكر أن آرثر لديه ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات متبقية على عقدع مع برشلونة ، بينما لدى نومدبيلي 12 شهرًا إضافيًا بشروطه مع توتنهام.