رياضة | خطة جديدة من نيمار للعودة إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر خطة جديدة من نيمار للعودة إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن خطة مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار جونيور، للضغط على فريقه الباريسي للانتقال إلى برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : "نيمار يستغني عن النصف".

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وأوضحت الصحيفة أن نيمار يكسب في باريس سان جيرمان بين راتب وحوافز حوالي 52 مليون يورو، وفي برشلونة سيحصل على أكثر بقليل من 20 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة سوف يدرج في عقد البرازيلي نيمار بند مكافآت وفقاً لأدائه، ويأمل العودة ولكن ليس من أجل المال.