الامارات | صحيفة برشلونية تسخر من ريال مدريد بعد إلغاء "الفار"

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة برشلونية تسخر من ريال مدريد بعد إلغاء "الفار" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سخرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية من نادي ريال مديد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان بعد توجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لعدم الاستعانة بتقنية الفيديو "الفار" لدى استكمال مباريات دوري أبطال أوروبا.
وتساءلت الصحيفة: "هل يستعيد زيدان الحظ الذي خدمه في الفوز بثلاث بطولات متتالية لدوري الأبطال؟"، مشيرة إلى أن "الصافرة خدمت ريال مدريد في البطولات الأوروبية ومنحته تتويجاً غير مستحقاً".
وكان الاتحاد الأوروبي قرر إلغاء الاستعانة بتقنية الفيديو في المرحلة المتبقية من دوري أبطال أوروبا لأنه لن يكون بالإمكان احترام تباعد المسافات في غرفة الحكام.
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