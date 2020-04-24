ليس وحده ريال مدريد يرغب بضم بوغبا!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020

كشفت تقارير صحافية إيطالية، أن لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدولي الفرنسي بول بوغبا، دخل دائرة اهتمامات فريق إنتر ميلان الإيطالي، من أجل التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إن رغبة إنتر في التعاقد مع بوغبا، جاءت بتوصية من المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي، والذي أوصى بتدعيم خط وسط الفريق بلاعب دولي من العيار الثقيل. ويأتي ذلك في ظل سعي إدارتي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدمات متوسط الميدان الفرنسي. وأبدت إدارة يونايتد عدم ممانعتها في الاستغناء عن اللاعب الذي ينتهي عقده في 2021، مقابل 100 مليون يورو.

