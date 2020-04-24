شكرا لقرائتكم الحضري يكشف حقيقة الزواج العرفي من فنانة شهيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عصام الحضري الحارس الأسطوري عن حقيقة تزوجه عرفيا من فنانة معروفة، بعد سئل: أنت اتجوزت يا حضري من فنانة مشهورة بس جواز عرفي؟".

قال الحضري خلال تصريحات تلفزيونية: "والله ما حصل والعيش والملح ما حصل ، وظل الحضري يقسم على الهواء، ورغم تكرار السؤال من مقدمة البرنامج للحضري "أنت اتجوزت عرفى؟، قال الحضري: "بحلفلك محصلش والله".

واستمرت المذيعة في الإلحاح على الحارس الأسطوري: "اتجوزت فنانة طويلة وكانت ماشية وراك في كل الماتشات ومراتك قفشتك، أنا حاسس إن حرارتك عليت يا حضري قول حصل ولا محصلش".

Advertisements

يذكر أن عصام الحضري أحد أبرز حراس المرمى في تريخ الكرة المصرية وتوج ببطولة أمم إفريقيا 4 مرات، وكان ضمن الجيل الذهبي الذي توج بلقب إفريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

كما يعد أكبر لاعب يشارك في بطولة كأس العالم للأندية بسن 46 عاما خلال مشاركته في مونديال روسيا 2018 بعد ظهوره في مباراة الفراعنة ضد السعودية بختام الدور الأول للمونديال.