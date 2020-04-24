شكرا لقرائتكم عماجد متعب يحتفل بالذكرى الـ113 عل تأسيس الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، بذكرى تأسيس القلعة الحمراء، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.

ويحتفل اليوم الجمعة عشاق النادى الأهلى فى كل ربوع الوطن العربى بذكرى تأسيس النادى الأحمر رقم 113، وكانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس “نادى طلبة المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني.

ومن ثم اقترح الحقوقى العلامة عمر لطفى فكرة إنشاء نادٍ رياضى موازٍ على مجموعة من كبار الشخصيات فى مصر على رأسهم صديق عمره الزعيم مصطفى كامل، وبالفعل تحمس الجميع للفكرة وتم الاتفاق على تأسيس النادى الأهلى والاجتماع لمناقشة أولى خطوات الإنشاء.

Advertisements

على مدار التاريخ نجح النادى الاهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية، بل والعالمية، بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907

ويحتل النادى الأهلى صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات فى العالم، متفوقا على كافة الأندية العالمية، حسب القائمة التى نشرتها صحيفة ميرور البريطانية رغم تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الأهلى.

كما نشرت صفحة الأهلى على فيس بوك فيديو لاستعرض الأهداف الحاسمة فى التتويج ببطولات الفريق الأحمر، مع كلمة افتتاحية لمحمود الخطيب رئيس النادي، متحدثاً عن شخصية وروح البطل فى قلعة الجزيرة.

وعلقت صفحة الأهلي على الفيديو، "صباح الخير نحتفل اليوم بمرور 113 سنة على نادينا الحبيب 113 سنة من الإنجازات 113 سنة من البطولات كل عام وأنت زين النوادي".