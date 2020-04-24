شكرا لقرائتكم الحضري: الزمالك حقق إنجازات مع مرتضى منصور ولكن احترافية الأهلي من عشرات السنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قارن عصام الحضري الحارس الأسطوري للكرة المصرية عن الفارق بين الإدارة داخل الأهلي وبين غريمتها في نادي الزمالك.

قال الحضري خلال تصريحات تلفزيونية، " إدارة مرتضي منصور حققت انجازات مهمة في الزمالك خلال الفترة الأخيرة، ولكن تكمن ميزة الأهلي فى احترافية الإدارة منذ عشرات السنين".

أردف: تفكير اللاعبين في الأمور المادية أمر إيجابي ، بعض اللاعبين صرحوا بعدم الرحيل عن ناديهم والآن هم في أندية أخرى هل إجبار اللاعب على الاعتزال أو الاستمرار مع الفريق جيد؟ وترى أنه من غير المقبول أن ينتقل اللاعب لفريق آخر؟

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استطرد: الجميع يجتهد من أجل الأموال وهناك لاعبين تترك أنديتها من أجل الأموال، فلماذا النظر إلى الحضري فقط؟.

يذكر أن عصام الحضري أحد أبرز حراس المرمى في تريخ الكرة المصرية وتوج ببطولة أمم إفريقيا 4 مرات، وكان ضمن الجيل الذهبي الذي توج بلقب إفريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

كما يعد أكبر لاعب يشارك في بطولة كأس العالم للأندية بسن 46 عاما خلال مشاركته في مونديال روسيا 2018 بعد ظهوره في مباراة الفراعنة ضد السعودية بختام الدور الأول للمونديال.