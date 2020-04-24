في ذكرى التأسيس.. 14 رئيسا جلسوا على "عرش" الأهلي فى 113 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار تاريخه الطويل والحافل بالإنجازات والبطولات تولّى رئاسة النادي الأهلي العديد من الرموز والنجوم الذين أداروا القلعة الحمراء لسنوات طويلة ومنهم من قضى فترة قصيرة وهو ما نرصده فى التقرير التالي:1_ميتشيل إنس
يُعد ميتشيل أنس صاحب الجنسية الإنجليزية أول رئيس في التاريخ يتولى قياده الأهلي في 24 أبريل عام 1907 حتى 1 ابريل 19082_عزيز عزت باشا
أول رئيس مصرى فى تاريخ الأهلي تولي القيادة في 2 أبريل 1908 إلى 9 فبراير 19163_عبد الخالق ثروت باشا
هو مؤسس قانون الأهلي وتولي قياده النادي في 9 فبراير 1916 إلى 14 فبراير 1922.4_جعفر والي باشا
تولي قيادة الأهلي من 14 فبراير 1924 إلي 2 فبراير 1944، وتعتبر أطول فترة رئاسة في تاريخ الأهلي.5_أحمد حسنين باشا
تولي رئاسة النادي في 1 يناير 1944 حتى فبراير 1946.6_أحمد عبود باشا
تولي الرئاسة من 19 فبراير 1947 إلى 19 ديسمبر 1961.7_صلاح الدين الدسوقي
هو صاحب فكرة مقر الأهلي الحالي وتولي الرئاسة من 3 ديسمبر 1963 إلى 15 ديسمبر 19658_الفريق عبد المحسن كامل مرتجي
تولي رئاسة الاهلي على فترتين .. الأولي في 15ديسمبر 1965 حتى 13 يوليو 1967.
ثم عاد لكرسي الرئاسة مرة أخري من 8 نوفمبر 1972 إلي 12 ديسمبر 19809_ إبراهيم الوكيل
تولي الرئاسة في 18 يوليو 1967 وحتى 8 يوليو 197110_عبده صالح الوحش
تولي رئاسة الاهلي في 16 ديسمبر 1988 إلى 6 فبراير 199211_صالح سليم
تولي رئاسة الأهلي ..الأولي: من 12 ديسمبر 1980 إلى 16 ديسمبر 1988، فيما كانت لفترة الثانية: من 6 فبراير 1992 إلى 6 مايو 200212_حسن حمدي
تولي رئاسة النادي في 6 فبراير 2002 حتى 29 مارس 201413_ محمود طاهر
تولي رئاسة النادي في 29 مارس 2014 إلى 30 نوفمبر 201714_محمود الخطيب
تولي رئاسة النادي من 1 ديسمبر 2017 حتى الآن.
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