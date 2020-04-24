شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى التأسيس.. 14 رئيسا جلسوا على "عرش" الأهلي فى 113 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار تاريخه الطويل والحافل بالإنجازات والبطولات تولّى رئاسة النادي الأهلي العديد من الرموز والنجوم الذين أداروا القلعة الحمراء لسنوات طويلة ومنهم من قضى فترة قصيرة وهو ما نرصده فى التقرير التالي:

1_ميتشيل إنس

يُعد ميتشيل أنس صاحب الجنسية الإنجليزية أول رئيس في التاريخ يتولى قياده الأهلي في 24 أبريل عام 1907 حتى 1 ابريل 1908

2_عزيز عزت باشا

أول رئيس مصرى فى تاريخ الأهلي تولي القيادة في 2 أبريل 1908 إلى 9 فبراير 1916

3_عبد الخالق ثروت باشا

هو مؤسس قانون الأهلي وتولي قياده النادي في 9 فبراير 1916 إلى 14 فبراير 1922.

4_جعفر والي باشا

تولي قيادة الأهلي من 14 فبراير 1924 إلي 2 فبراير 1944، وتعتبر أطول فترة رئاسة في تاريخ الأهلي.

5_أحمد حسنين باشا

تولي رئاسة النادي في 1 يناير 1944 حتى فبراير 1946.

6_أحمد عبود باشا

تولي الرئاسة من 19 فبراير 1947 إلى 19 ديسمبر 1961.

7_صلاح الدين الدسوقي

هو صاحب فكرة مقر الأهلي الحالي وتولي الرئاسة من 3 ديسمبر 1963 إلى 15 ديسمبر 1965

8_الفريق عبد المحسن كامل مرتجي

تولي رئاسة الاهلي على فترتين .. الأولي في 15ديسمبر 1965 حتى 13 يوليو 1967.

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ثم عاد لكرسي الرئاسة مرة أخري من 8 نوفمبر 1972 إلي 12 ديسمبر 1980

9_ إبراهيم الوكيل

تولي الرئاسة في 18 يوليو 1967 وحتى 8 يوليو 1971

10_عبده صالح الوحش

تولي رئاسة الاهلي في 16 ديسمبر 1988 إلى 6 فبراير 1992

11_صالح سليم

تولي رئاسة الأهلي ..الأولي: من 12 ديسمبر 1980 إلى 16 ديسمبر 1988، فيما كانت لفترة الثانية: من 6 فبراير 1992 إلى 6 مايو 2002

12_حسن حمدي

تولي رئاسة النادي في 6 فبراير 2002 حتى 29 مارس 2014

13_ محمود طاهر

تولي رئاسة النادي في 29 مارس 2014 إلى 30 نوفمبر 2017

14_محمود الخطيب

تولي رئاسة النادي من 1 ديسمبر 2017 حتى الآن.