شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يتحدث عن المحشى والحمام والكلاب فى أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، ذكرياته مع أول أيام شهر رمضان الكريم، مؤكداً أنه لابد أن يصطحب أسرته الصغيرة لكفر الشيخ لقضاء أول أيام الشهر الكريم مع العائلة الكبيرة، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "اعتدت الإفطار مع عائلتى الكبيرة بكفر الشيخ أول أيام رمضان، ولكن بعد وفاة والدتى فكرت فى قضائه مع زوجتى وأولادى ولكن أشقائى رفضوا ويصرون كل عام على حضورنا".

وعن أكلاته المفضلة فى شهر رمضان، قال المدير الفنى لطلائع الجيش، "أكلتى بسيطة، اعتدت على تناول كميات قليلة وأفضل تناول المحشى والحمام فى أول أيام رمضان، كما أقضى وقتى مع ابن شقيقى الذى يملك عددا كبيرا من الكلاب فى مزرعته بكفر الشيخ".

وفى وقت سابق أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن ناديه سيؤيد القرار الذى سوف تتخذه الدولة فى حسم مصير بطولة الدورى هذا الموسم سواء بعودتها أو إعلان إلغائها لأن الأهم هو صالح المصريين، وقال عبد الحميد بسيونى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” "مصر تواجه عدوا مجهولا اسمه كورونا، منعرفش جه إمتى وهيخرج إزاى وهياخد معاه مين، وعشان كده كلنا فى مركب واحد ضد هذا العدو".

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وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش "سواء أقرت الدولة عودة الدورى سنوافق على الفور سواء حدث هذا بعد سنتين وليس شهور، لو مصر آمنة هنلعب تانى يوم أو حتى نكمل بعد سنين مفيش مشكلة سواء فى الفائز باللقب أو حتى فى الهابطين للقسم الثانى، الرئيس عبد الفتاح السيسى قال بنفسه صحة المواطن المصرى هى أهم حاجة".

وتابع عبد الحميد بسيونى "حال إقرار الدولة لإلغاء البطولة هذا الموسم لن نعترض، الكرة المصرية ألغت الدورى حزناً على 74 من مشجعى الأهلى فى أحداث بورسعيد ولو كررت الموقف هذه المرة لن نعترض وسنؤيد القرار حزناً على ضحايا كورونا، قلوبنا موجوعة عشانهم ولازم الناس تحس أن بتوع الكرة حاسين بأسر الضحايا المكلومين، بدل مايقولوا علينا بتوع ملايين ومش حاسين بحد".

وقرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش مد إجازة لاعبيه حتى الأول من مايو المقبل بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باستمرار حظر التجوال لمدة أسبوعين أخرين، ويدرس عبد الحميد بسيونى عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو المقبل، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن، حيث يدرس بسيونى فكرة إمكانية معسكر إعداد للفريق، أو لعب مباريات ودية متدرجة المستوى البدنى لتجهيز لاعبيه.