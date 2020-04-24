شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبية.. أفضل وقت لممارسة الرياضة فى رمضان قبل الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الطبيب محمد شيحة، أخصائى التأهيل وإصابات الملاعب، عن التوقيت الأفضل لممارسة رياضة المشى أو الجرى فى شهر رمضان المعظم، سواء بالنسبة للرياضيين على وجه الخصوص أو بالنسبة لكافة فئات المجتمع بشكل عام.

وأكد محمد شيحة لليوم السابع أن الوقت الأفضل لممارسة الرياضة فى شهر رمضان هو قبل تناول وجبة الإفطار بساعة أو قبل تناول وجبة السحور بساعتين أو ثلاث ساعات، مشدداً على أن هذا هو التوقيت المثالى للاستفادة القصوى من ممارسة الرياضة.

وأضاف شيحة أن اختيار توقيت ممارسة الرياضة فى شهر رمضان يعد أمرا مهما للغاية لمساعدة الجسم على حرق الدهون ورفع معدلات اللياقة، محذراً من ممارسة الرياضة فى وقت خاطئ، خاصة بعد تناول الأكل مباشرة، الأمر الذى قد يسبب عدداً من المشاكل الصحية، ومنها القىء وضيق فى التنفس وضغط على الحجاب الحاجز.

ويتوقف النشاط الرياضى فى مصر والعالم كلة فى هذه الأثناء بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتحرص الأجهزة الفنية للفرق المصرية على أرسال برامج غذائية للاعبين عبر الواتس أب لتنفيذها فى منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية وتجنب زيادة أوزانهم.