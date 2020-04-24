شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا ليه درع الأمان".. محمد الجارحى يحتفل بـ113 سنة على تأسيس النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد الجارحى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، بمرور 113 عاما على تأسيس القلعة الحمراء قائلا، "أنا ليه درع الأمان، وهفضل واقف فى صفه لآخر الزمن".



الجارحى

وكتب الجارحى، عبر حسابه على إنستجرام، "هفضل واقف فى صفه لآخر الزمن.. فى الشدة أنا برضو ضهره.. أنا ليه درع الأمان، 113 سنة أهلى، والأهلى علمنا نحب الحياة".



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حتفل اليوم الجمعة عشاق النادى الأهلى فى كل ربوع الوطن العربى بذكرى تأسيس النادى الأحمر رقم 113، وكانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس “نادى طلبة المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني.

ومن ثم اقترح الحقوقى العلامة عمر لطفى فكرة إنشاء نادٍ رياضى موازٍ على مجموعة من كبار الشخصيات فى مصر على رأسهم صديق عمره الزعيم مصطفى كامل، وبالفعل تحمس الجميع للفكرة وتم الاتفاق على تأسيس النادى الأهلى والاجتماع لمناقشة أولى خطوات الإنشاء.

على مدار التاريخ نجح النادى الاهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية، بل والعالمية، بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907

ويحتل النادى الأهلى صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات فى العالم، متفوقا على كافة الأندية العالمية، حسب القائمة التى نشرتها صحيفة ميرور البريطانية رغم تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الأهلى.