شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط تبحث مع فايلر "بدائل" أحمد حجازي لتدعيم دفاع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى "بدائل" أحمد حجازى، مدافع المنتخب الوطنى ونادى وست بروميتش الإنجليزى، المُرشحة لتدعيم الدفاع الأحمر خلال ميركاتو الصيف المقبل، بعد رفض اللاعب العودة للدورى المصرى الموسم المقبل.

أحمد حجازى كان المُرشح رقم واحد لتدعيم دفاع الأهلى الصيف المقبل، وتفاوض معه مسئولو النادى مؤخراً للعودة للفريق وقدموا له عرضاً جيداً لكن اللاعب رفض العودة للدورى المصرى خلال الموسم المقبل، مُفضّلاً البقاء فى تجربته الاحترافية الأوروبية سواء فى وست بروميتش أو فى أى نادٍ أوروبى آخر.

إدارة الأهلى تبحث حالياً عن "بديل" احمد حجازى وهناك 3 مدافعين مُرشحون لتدعيم دفاع الفريق الصيف المقبل يلعبون فى الدورى المصرى، وحدد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق أولوياته بشأن التعاقد مع أحدهم فى الموسم المقبل.

Advertisements

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء حسم صفقة الدفاع التى تُعد إحدى أهم الصفقات المطلوبة فى الفريق مع "الجناح" وصانع اللعب وفقاً لحسابات المدير الفنى للأهلي.

وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الأهلى عرضت على حجازى العودة للقلعة الحمراء بمقابل مالى عالى سيكون هو الأعلى فى الفريق، لكن مدافع المنتخب الوطنى أبلغ إدارة النادى أنه لا يُفكر فى العودة للدورى المصرى حالياً خاصة أن لديه عروضا أوروبية جيدة حال رغبته فى الرحيل عن وست بروميتش، كما أكد حجازى لمسئولى القلعة الحمراء أنه لن يلعب لنادى بيراميدز لنفس السبب، موضحاً أن خطوة العودة لمصر أو اللعب فى أحد الدورى الخليجية لن تحدث حالياً، خاصة أنه يسير بشكل جيد فى مشواره الاحترافى الأوروبي.

وانتقل أحمد حجازي لوست بروميتش فى صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادى الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء فى شتاء 2018، فى صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو، واستفسر مسئولو الأهلى من أحمد حجازى عن حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخرًا بشأن توصله لاتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه فى الموسم المقبل خاصة أن أنباء تفاوض بيراميدز مع المدافع الدولى فرضت نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.