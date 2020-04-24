شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يستعيد ذكرياته مع الأهلي قبل التوقف بهدفه فى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، ذكرياته مع الفريق الأحمر قبل فترة التوقف الحالية بسبب انتشار وباء كورونا المستجد. ونشر السولية صورة من مباراة الأهلي والطلائع فى بطولة الدوري العام، والتي نجح خلالها فى إحراز هدف من تسديدة قوية فى شباك الطلائع. وعلق عمرو السولية على الصورة قائلاً، "خليك فى البيت".



عمرو السولية

ويحتفل اليوم الجمعة، النادى الأهلي بمرور 113 عامًا على تأسيسه، حيث تأسست القلعة الحمراء فى 24 أبريل 1907، ليوافق اليوم، مرور 113 عامًا على التأسيس.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، وجه التهنئة إلى جماهير وأعضاء الأهلي، بمناسبة مرور 113 سنة على تأسيس النادي، مؤكدًا فخره بنشأة ناديه الوطنية، وتقديره لما قدمه كل أبناء الأهلي على مدى كل الأجيال ومجالس الإدارات السابقة من جهد لرفعته وإعلاء شأنه.

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وجدد رئيس النادي وعده بالحفاظ على قيم وثوابت الأهلي، والاستمرار في العطاء حتى يتبوأ النادي المكانة التي يستحقها، وجاء نص كلمة رئيس الأهلي كالتالي:

«اليوم ونحن نستقبل أول أيام شهر رمضان الكريم، تحل الذكرى الـ113 لتأسيس النادي الأهلي، الذي نفخر جميعًا بنشأته الوطنية والانتماء إليه.. وبهذه المناسبة نتوجه بالتهنئة لجماهير وأعضاء الأهلي، وبالتحية لكل أبناء النادي ومجالس إداراته السابقة، الذين ساهموا في رفع رايته وترسيخ مبادئه وإعلاء شأنه.

كما لا يفوتنا توجيه الشكر لكل الأندية الشقيقة، التي تشاركنا هذه المناسبة، ومن بينها الأندية العربية التي تحمل اسم الأهلي، كل في دولته، تيمنًا بالنادي الأهلي وسيرًا على نهجه واقتداءً بقيمه وتقاليده.. وها نحن نجدد العهد والوعد بالحفاظ دائمًا على ثوابت وقيم النادي، وبذل أقصى الجهد ليتبوأ الأهلي المكانة التي تليق بتاريخه وجماهيره وأعضائه».