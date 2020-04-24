شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأهلي والزمالك رسميا للمشاركة فى دوري الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية إلى ناديى الأهلى والزمالك للمشاركة فى دورى كرة الصالات لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

وطالبت سحر عبد الحق، عضو اللجنة للخماسية لاتحاد الكرة، بإرسال خطاب رسمى إلى القطبين الأهلى والزمالك للمشاركة فى بطولات كرة الصالات ومشاركتهما مباشرة فى الدورى الممتاز من أجل زيادة شعبية اللعبة فى حال مشاركة الناديين.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، أن مسابقات الناشئين فى مصر ما زالت كما هى حتى الآن ولم يتم إلغاؤها كما تردد، بسبب توقف النشاط الكروى لانتشار فيروس كورونا.

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وقال محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، إنه سيتم حسم استمرار مسابقات الناشئين أو إلغائها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المسابقات معظمها كان قد قارب على الانتهاء.

وطلبت أندية الدورى الممتاز من اتحاد الكرة تخصيص 6 أسابيع قبل استئناف مسابقة الدورى، بحيث يستطيع كل مدرب عمل فترة إعداد جديدة لفريقه، خاصة بعد توقف الدورى لأكثر من شهر، وهو ما يدرسه اتحاد الكرة حاليا خاصة أن لجنة المسابقة بالجبلاية وضعت تصورها لاستئناف الدورى على أساس منح الأندية مهلة شهرا واحدا قبل استئناف الدورى.

وتجهز اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تصورا لعودة مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، فى شهر يونيو المقبل، تحسبا لصدور تعليمات من مجلس الوزراء ووزارة الصحة خلال الأيام المقبلة بعودة الحياة للدورى العام الذى تم تعليقه منذ شهر بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا.

ويتضمن الاقتراح الذى يجهزه اتحاد الكرة إقامة مباريات الدورى على ملاعب معينة، وتحديدا فى القاهرة والإسكندرية بحيث يتم تحديد مجموعة من الملاعب والفنادق فى المحافظتين ويتم تعقيمهما بشكل كامل ومستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تحت إشراف وزارة الصحة قبل الموافقة على هذه الملاعب والفنادق حفاظا على سلامة جميع اللاعبين والمدربين .