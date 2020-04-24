شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير دوري 99 فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مصير مسابقة دورى 99 الموسم المقبل لم يحسم بشكل نهائى حتى الآن، ولكن سيتم عقد جلسة بين شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى والإدارة الفنية بالاتحاد برئاسة محمود سعد، لمعرفة رأيه فى إلغاء البطولة من عدمه، خاصة أن هذا الدورى كان يخدم المنتخب الأولمبى فى تجهيز بعض اللاعبين ممن لم يشاركوا فى الفريق الأول بصفة منتظمة .

وقال مسئولو اتحاد الكرة إن الأقرب هو إلغاء المسابقة ولكن سيتم حسم هذا القرار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن معظم العناصر التى يعتمد عليها المنتخب الأولمبى تشارك فى الفريق الأول لأنديتها، إلى جانب وجود مواليد أكثر من فرق أخرى سيتم إضافتها الموسم المقبل.

ويحسم اتحاد الكرة مصير مسابقات الناشئين مع اللائحة الجديدة للقيد التى سيتم إعدادها نهاية الموسم الجارى، وقبل فتح القيد للموسم الكروى الجديد 2020 -2021.. وتسود حالة من الغموض حول مصير مسابقة 99 فى الموسم المقبل، حيث سيترتب عليها موقف اللاعبين مواليد 99 من القيد فى قوائم الأندية، سواء بقيدهم تحت السن ناشئين فى حال استمرار المسابقة، أو قيدهم ضمن القائمة مع باقى اللاعبين فى حال إلغاء المسابقة كما حدث فى مسابقة 97 الموسم الجارى.

فى السياق ذاته أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم قيد اللاعب السورى فى قوائم الأندية المصرية كلاعب أجنبى اعتبارا من الموسم المقبل، بعد انتهاء المهلة التى منحها اتحاد الكرة للأندية لحين انتهاء التعاقد مع اللاعبين السوريين لمدة 3 سنوات.

وكانت الأندية المصرية تعاقدت مع عدد من اللاعبين السوريين خلال المواسم الثلاثة الأخيرة أبرزهم عبد الله الشامى فى الأهلى، ومؤيد العجان فى الزمالك، ولم يترك الثنائى أى بصمة رحلا سريعا من القطبين.

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فى السياق ذاته، أوضح مسئولو الجبلاية أنه لا مساس باعتبار اللاعب الفلسطينى فى الدورى المصرى على أنه لاعب محلى فى الموسم المقبل، خاصة أن الأمر سارى منذ قديم الأزل ولا يوجد ما يستدعى تغييره فى السنوات المقبلة.

ويضم الدورى المصرى لاعبين اثنين فقط من فلسطين هما محمود وادى فى المصرى البورسعيدى، وحامد حمدان لاعب طنطا حاليا وبيراميدز والأهلى السابق.

من ناحية أخرى، أخطر اتحاد الكرة الأندية مطلع الموسم الجارى باللائحة الخاصة بقيد اللاعبين، وتنص على أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محليا لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

وتدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، الموافقة على مد قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى فى الموسم الجديد، لاسيما بعد طلب عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، مد القرار فى الموسم الجديد، لسببين الأول هو غموض مصير الدورى الحالى الذى تم تعليقه حاليا، والثانى هو منح الأندية مهلة لحين تسويق اللاعبين، لاسيما أنهم يرتبطون بعقود سارية مع الأندية لأكثر من موسم.

ويضم الأهلى والزمالك أكثر من لاعب من شمال أفريقيا، وعلى رأسهم على معلول ووليد أزارو المعار حاليا للاتفاق السعودى، وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى الزمالك.. وينتهى قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو المقبل، إلا أن عدم اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة حتى الآن، وعدم تحديد موعد نهائى لها بسبب انتشار فيروس كورونا يقرب قرار التمديد لمدة 3 أشهر.ت