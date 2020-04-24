شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى تأسيس الأهلى.. تعرف على أشهر أندية تحمل نفس الاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الجمعة ذكرى تأسيس النادى الأهلى رقم 113، وعلى مدار التاريخ نجح المارد الأحمر فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية، بل والعالمية، بعدد كبير من البطولات، ونصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

ولا يقتصر اسم النادى الاهلى على الذى نعرفه جميعا والذى تم تأسيسه فى الجزيرة، بل هناك عدد من الأندية تحمل نفس الاسم، يصل عددها إلى 27 ناديا تحمل اسم الأهلي على مستوى الوطن العربي، ويأتي على رأسها الأهلي المصرى كونه الأكثر تتويجا بالألقاب.. نتعرف على أبرزها فى التقرير التالى..

الأهلى السعودى

مقره في مدينة جدة غرب السعودية، تأسس في 17 مارس 1937،

الأهلى الإماراتى

نادي شباب الأهلي - دبي الإماراتي أنشئ عام 1958 في دبي

الأهلى البحرينى

أحد الصروح الرياضية الكبيرة والتي تأسست بمملكة البحرين عام 1936م

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الأهلى القطرى

هو ناد رياضى قطرى متعدد الألعاب تأسس سنة 1950، شعاره هو اللون الأبيض والأخضر

أهلى سداب العمانى

تأسس عام 2004 بسلطنة عمان، ويلعب فى دورى الدرجة الثانية

أهلى طرابلس الليبى

تأسس فى 19 سبتمبر 1951 فى طرابلس، بليبيا، ويلعب في الدوري الليبي

أهلى بنى غازى

هو نادٍ رياضي ثقافي اجتماعي فى ليبيا، وتأسس في أبريل من عام 1947 بمدينة بنغازي

أهلى اليمن

نادى أهلى صنعاء تأسس عام 1952 يلعب بدورى الدرجة الاولى اليمنى

أهلى الخرطوم

أهلي الخرطوم هو نادى كرة قدم سوداني يلعب في الدوري السوداني الممتاز وتأسس عام 1929.