شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادى الأهلى مُغالاة سموحة من أجل التعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق السكندرى، بعدما أبدى الأهلى رغبة مبدئية فى ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورشّح البعض حسام حسن لتدعيم هجوم الأهلى خلال ميركاتو الصيف المقبل ولم يدخل مسئولو القلعة الحمراء فى مفاوضات رسمية لضم اللاعب، وإن كان الأمر لم يتعد "جس النبض".

الأهلى يحاول استغلال ورقة المُعارين من أجل حسم صفقة حسام حسن، خاصة أن القلعة الحمراء تمتلك خمسة لاعبين مُعارين لسموحة وهم: صلاح محسن، ناصر ماهر، فوزى الحناوى، محمد عبد المنعم، وكريم يحيى، لكن إدارة سموحة طلبت مبلغا ماليا كبيرا من أجل الاستغناء عن حسام حسن مُستغلة رغبة الزمالك أيضاً فى ضم اللاعب.

Advertisements

الأهلى يرفض مُغالاة سموحة من أجل شراء حسام حسن، حيث حدد مسئولو الأحمر "سقف" مالى يرفضون زيادته لإتمام الصفقة.

من ناحية أخرى، ربط حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة الموافقة على رحيل حسام حسن لأحد ناديى الأهلى أو الزمالك إلا بالتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر يستطيع تعويض غياب اللاعب، ويعد حسام حسن من أهم الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها حمادة صدقى فى مركز المهاجم بالإضافة لصلاح محسن الذى تعاقد معه النادى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية .

واكد حمادة صدقى أن حسام حسن من المهاجمين المميزين وأنه لن يتنازل عنه إلا بالتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر يستطيع أن يكون تعويضا على غياب اللاعب .