شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم منسية.. محمود أبو رجيلة.. من حريف كرة شراب لنجم ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزخر الكرة المصرية بالعديد من المواهب الكروية، التى تميز معدنها بأنه كالذهب، لا يصدأ مهما تغير الزمن، فلا يمكن أن تسقط من أذهان عشاق الساحرة المستديرة، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر.

ويعتبر محمود أبو رجيلة نجم الزمالك الأسبق أحد هذه المواهب الكروية، ولد فى 9 سبتمبر عام 1941 في حي عابدين بالقاهرة، وانضم إلى ناشئى نادي الزمالك وهو ابن الـ17 عامًا، ونال إشادة كبيرة من حلمى زامورا حينها، ليقوم حنفى بسطان بتصعيده إلى فريق الكرة الأول عام 1957.

مع الكرة الشراب، كانت بداية علاقة محمود أبو رجيلة بالساحرة المستديرة، حيث كان يلعب في مباريات ينظمها أهل الحي ثم قامت إحدى الصحف بعمل دورى للكرة الشراب شارك فيه محمود أبو رجيله واكتشفه كشاف نادي الزمالك في ذلك الوقت كابتن جندي، عندما شاهده في هذه الدورة وضمه لناشئى الزمالك وكان يبلغ عمره فى ذلك الوقت 17 عاما ونال إعجاب كلا من محمد حسن حلمي وحافظ زقلط وكانت بداية رحلته مع الزمالك عام 1957.

قائد الزمالك الأسبق شارك فى أول مباراة أمام نادى الترسانة وفاز الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف، وحصل أبو رجيلة على 4 بطولات مع نادى الزمالك، بواقع بطولتى دورى، وبطولتى كأس مصر عام.

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اعتزال أبو رجيلة كرة القدم عام 1967 واتجه بعدها للعمل فى مجال التدريب، وقاد الزمالك للفوز بأول بطولة أفريقية عام 1984 وفاز بالدوري العام مرة واحدة موسم 1984 كما فاز ببطولتي كأس مصر عام 1977 – 1999.

وكان أبو رجيله قد اكتسب خبرة من مدرب القلعة البيضاء فاندلر الذي قام بتدريب الزمالك عندما عمل أبو رجيله في مجال المدرب بجوار اللعب وفي عام 1967 بعد النكسه تفرغ محمود أبو رجيله للتدريب فقط، وله صولات وجولات داخل مصر وخارجها في الوطن العربي، على سبيل المثال تولى تدريب الشباب السعودي والنصر، وقام بتحقيق أول بطولة دوري عام في السعودية.

قاد أبو رجيلة العديد من الفرق بعد الزمالك، سواء داخل أو خارج مصر، ومنها الاتحاد السوري ونادى سترة ومنتخب اليمن، ونادى الشباب والنصر السعوديين، وحصل على أول بطولة دورى عام سعودى مع نادي النصر، وقاد داخل مصر كل من الألومنيوم والمصري البورسعيدى والمنصورة.