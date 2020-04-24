محمد صلاح يعلق زينة رمضان في منزله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، وهو يعلق زينة رمضان في منزله احتفالا بقدوم الشهر الكريم.

لاعب منتخب مصر كان قد نشر صورة له وهو يعلق زينة رمضان، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.. الأمر الذي دعا عدد كبير من متابعيه إلى تهنئته على قدوم شهر رمضان المبارك.

محمد صلاح كان قد نشر مقطع فيديو مؤخرا خلال حفاظه على لياقته البدنية حيث ظهر وهو يتدرب في حديقة منزله مع ابنته مكة، لحفاظه على معدل لياقته البدنية، وعدم التأثر السلبى بفترة توقف الدوري الإنجليزي وجميع الأنشطة الرياضية في العالم أجمع بسبب تفشي فيرس كورونا.

اللاعب الملقب بـ”مو” خاض صلاح موسما رائعا مع فريقه “الريدز” قبل فترة التوقف الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وأحرز 20 هدفا خلال مشاركته في 40 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول بالموسم الجاري 2019-2020، كما يملك 9 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق الإنجليزي.