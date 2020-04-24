الامارات | انفصال والدة نيمار عن زوجها الذي يصغرها بـ 30 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال والدة نيمار عن زوجها الذي يصغرها بـ 30 سنة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن نادين جونسالفين والدة النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا انفصلت عن زوجها الشاب تياجو راموس الذي يصغرها بـ 30 عاماً وذلك بعد علاقة لم تدم أكثر من 13 يوماً.
وأشارت الصحيفة إلى أن "راموس قام بنشر فيديو مع والدته وشقيقته في إشارة إلى انتهاء العلاقة بوالدة نيمار" .
وكانت والدة النجم البرازيلي نيمار أعلنت منذ نحو أسبوعين أنها سترتبط رسمياً بالشاب راموس (22 عام)، وسط صدمة عالمية إلا أن نجلها نيمار (28 عام) وطليقها (والد نيمار) كانا أول المهنئين، إذ علق نيمار على صورة والدته التي نشرتها على حسابها على "إنستغرام" قائلًا: "ابقي سعيدة، أمي، أحبك".
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