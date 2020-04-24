الامارات | ريبيري يساعد الجزائر خلال رمضان.. "الوطن بحاجة لي"

شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيري يساعد الجزائر خلال رمضان.. "الوطن بحاجة لي" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النجم الفرنسي، فرانك ريبيري، لاعب فيورنتينا الإيطالي، عن انضمامه إلى حملة جمع التبرعات لمساعدة المستشفيات الجزائرية، ومعاونة وزارة الصحة في مكافحة انتشار وباء كورونا ومساعدة المحتاجين خلال شهر رمضان.
وقال ريبيري المتزوج من جزائرية، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "الوطن بحاجة لي ولكم جميعا، ولهذا قررت الانضمام لمبادرة جمع التبرعات".
وكان عدد من الرياضيين والفنانين الجزائريين، قد أطلقوا حملة تبرعات واسعة لدعم المؤسسات والمستشفيات، ومساعدة العائلات المحتاجة خلال شهر رمضان.
وتابع ريبيري: "نحن يد واحدة، وسنكون رجالا إلى النهاية".
ودعا ريبيري نجما المنتخب الجزائري رشيد غزال وآدم وناس، إلى الالتحاق بهذه الحملة التطوعية، ونشرها على أوسع نطاق، للمساهمة في تخطي الأزمة.
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