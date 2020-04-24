الامارات | 5 مشجعين يتحدون بيكهام في ميامي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "خمسة مشجعين في مواجهة بيكهام وأصدقائه".. هكذا يشارك نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في المبادرة العالمية "الجميع في التحدي" لمساعدة المتضررين من أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ويشارك بيكهام في المبادرة من خلال إتاحة الفرصة للمشجعين باللعب على ملاعب نادي انتر ميامي الأمريكي الذي يشارك بيكهام في ملكيته على أن يحصل الفائزون في هذه المباريات على فرصة للعب مباريات كرة خماسية أمام بيكهام ورفاقه وذلك بهدف جمع المال لصالح المتضررين من فيروس كورونا من خلال توفير الطعام لبعض الأسر.

وسيحصل الفائزون من المشجعين في المواجهات مع بيكهام ورفاقه على فرصة تناول الطعام أيضا مع بيكهام.

وقال بيكهام (44 عاما) على موقع "انستغرام" : "هناك العديد من الأسر التي تأثرت بهذا الموقف العصيب". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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