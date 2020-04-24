الامارات | لاوتارو يقترب خطوات إضافية من برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن لاوتارو يقترب خطوات إضافية من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 أبريل 2020
كشف صحيفة «سبورت» الإسبانية أن مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في طريقه لقبول عرض الانتقال إلى برشلونة، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت الصحيفة: «إن لاوتارو قد يقبل عرض برشلونة، لإدراكه أن قطار البارسا لا يأتي في مسيرة اللاعب سوى مرة واحدة فقط».
وأضافت أن «برشلونة سيضغط أيضًا على لاوتارو للانتقال إلى (كامب نو)، وسيرفع عرضه لراتب اللاعب إلى 8 ملايين يورو سنويًا».
يذكر أن العديد من التقارير الصحفية، قد أكدت رفض لاوتارو أكثر من عرض للتجديد مع إنتر ميلان.
ويبلغ الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مع إنتر 110 ملايين يورو، ويمكن تفعيله في مطلع يوليو المقبل.
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