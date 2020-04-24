ليفربول يدخل سباق التعاقد مع البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادي ليفربول الإنجليزي إلى التعاقد مع البرازيلي ويليان، لاعب فريق تشيلسي، لتعزيز صفوف «الريدز» خلال «الميركاتو» الصيفي المقبل.
وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن ينتهي عقد البرازيلي ويليان مع تشيلسي نهاية هذا الموسم، مضيفة أن ليفربول يجري حاليًا مفاوضات مع اللاعب البرازيلي للانتقال إلى «أنفيلد» مجانًا خلال الصيف المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن ويليان يحظى أيضًا باهتمام من قبل آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى برشلونة الإسباني، مشيرة إلى أن ويليان يشترط توقيع عقد لمدة 3 سنوات مع ناديه الجديد؛ الأمر الذي رفضه تشيلسي، ما جعل اللاعب يرغب في الرحيل عن صفوف «البلوز».
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