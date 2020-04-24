انطلاق دوري كوريا الجنوبية 8 مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020

أعلنت رابطة دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية يوم الجمعة أن موسم البطولة في 2020 سينطلق في الثامن من مايو المقبل بدون جمهور بعد تأخير عن موعده الأصلي دام لأكثر من شهرين بسبب أزمة جائحة كورونا.



وكان من المقرر انطلاق مباريات الموسم في 29 فبراير الماضي لكن البطولة التي يشارك فيها 12 فريقا تأجلت بسبب الأزمة الصحية بينما يأتي قرار الانطلاق في الوقت الذي تسيطر فيه البلاد على انتشار الفيروس.

وقالت الرابطة في بيان بعد اجتماع لمجلس إدارتها إن حامل اللقب تشونبوك هيونداي موتورز سيلتقي في المباراة الافتتاحية للموسم مع ضيفه سوون بلو وينجز.

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وتمشيا مع قواعد التباعد الاجتماعي التي وضعتها الحكومة الكورية تقرر إقامة مباريات المراحل الأولى من الموسم خلف أبواب مغلقة دون جمهور.

وسيخوض كل فريق 27 جولة وليس 38 جولة كما كان مقررا في حين سيهبط الفريق المتذيل إلى دوري القسم الثاني الذي ستنطلق مبارياته في الثامن من الشهر المقبل أيضا.

وفي حالة ثبوت إصابة لاعب أو عضو من الطاقم الفني لأي فريق بالفيروس فإن هذا الفريق لن يخوض المباراة التالية قبل أسبوعين على أقل تقدير.

ومع تحسن الأوضاع قالت الرابطة يوم الاثنين الماضي إنه سيكون بوسع الفرق خوض مباريات تدريبية ودية في مواجهة بعضها البعض.

ومن جهة أخرى قالت منظمة البيسبول الكورية الجنوبية الثلاثاء الماضي إن دوري اللعبة المحلي سينطلق في الخامس من مايو أيار المقبل. وكان من المقرر انطلاق الدوري في 28 مارس آذار الماضي.