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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيرنر على استعداد للانتقال إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020
ذكر تقرير إعلامي أن نجم لايبزيج الألماني تيمو فيرنر، على استعداد للانتقال إلى ليفربول الإنجليزي في صيف هذا العام إذا سدد ليفربول مقابل الانتقال للنادي الألماني.
وأوضحت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن فيرنر (24 عاماً) مستعد للانتقال إلى ليفربول ولكن ليفربول سيكون بحاجة إلى دفع مقابل انتقال قد يصل إلى 60 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي لا يرغب في هذا وأنه يريد ضم اللاعب في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع لايبزغ في صيف 2023. ولم يذكر التقرير أي مصادر لهذا الافتراض بأن اللاعب جاهز للانتقال إلى ليفربول، وبدلاً من هذا، ذكر التقرير تصريحات سابقة للاعب يتحدث فيها بتقدير كبير عن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول.
وأشارت تقارير إعلامية أخرى إلى أن فيرنر على قائمة النجوم الذين ترغب أندية أوروبية كبرى أخرى في التعاقد معهم، ويدور الجدل أيضاً حول إمكانية انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني.
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