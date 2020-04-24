شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض مغالاة سموحة فى طلباته المادية نظير بيع حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي مُغالاة نظراؤهم في سموحة من أجل التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري بعدما أبدى الأهلي رغبة مبدئية في ضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ورشّح البعض حسام حسن لتدعيم هجوم الأهلي خلال ميركاتو الصيف المقبل ولم يدخل مسئولو القلعة الحمراء في مفاوضات رسمية لضم حسام حسن وأن كان الأمر لم يتعدى "جس النبض".

الأهلي يحاول إستغلال ورقة المُعارين من أجل حسم صفقةحسام حسن خاصة وأن القلعة الحمراء تمتلك خمسة لاعبيتن مُعارين لسموحة ، وهم : صلاح محسن ، ناصر ماهر ، فوزي الحناوي ، محمد عبد المنعم وكريم يحيى، لكن إدارة سموحة طلبت مبلغ مالي كبير من أجل الإستغناء عن حسام حسن مُستغلىة رغبة الزمالك أيضاً في ضم اللاعب.

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الأهلي يرفض مُغالاة سموحة من أجل شراء حسام حسن حيث حدد مسئولو الأحمر "سقف" مالي يرفضون زيادته لأتمام الصفقة.

من ناحية أخرى ، ربط حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة الموافقة على رحيل حسام حسن لأحد ناديي الأهلى أو الزمالك إلا بالتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر يستطيع تعويض غياب اللاعب ، ويعد حسام حسن من أهم الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها حمادة صدقى فى مركز المهاجم بالإضافة لصلاح محسن الذى تعاقد معه النادى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية .

واكد حمادة صدقى أن حسام حسن من المهاجمين المميزين وأنه لن يتنازل عنه إلا بالتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر يستطيع أن يكون تعويضا على غياب اللاعب .