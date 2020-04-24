شكرا لقرائتكم وائل جمعة يدخل دائرة المرشحين بقائمة هانى أبو ريدة بانتخابات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل وائل جمعه نجم النادي الاهلي و منتخب مصر السابق دائرة المرشحين بقوة للتواجد ضمن قايمة هاني ابو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والمرجح إقامتها ٢٠ اغسطس المقبل .

ويترشح وائل جمعه علي منصب العضوية ضمن قائمة هاني ابو ريدة المرشح للرئاسة خاصة بعد ان خاض جمعه التجربة في الانتخابات الماضية مع قائمة ابو ريدة ولم يحالفه التوفيق.

ويرغب ابو ريدة في اختيار قائمة تضم وجوه جديدة وشبابية بالإضافة الي عدد معين من اصحاب الخبرات في قائمته .

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كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن انتخابات الجبلاية ستقام بعد اعتماد اللائحة الجديدة مشيرا إلى أن الأقرب عقدها فى شهر أغسطس المقبل، مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه لا يعلم شيئا عن قرار التمديد للجنة الخماسية لمدة سنة كما تردد مؤخرا.

من ناحية اخري أكد محمد فضل، أن اللجنة جاهزة لاستئناف النشاط لأن قرار استئناف المسابقة قرار دولة خاصة مع انتشار فيروس كورونا، ولكن دورنا تقديم توصيات وهناك ملف كامل جاهزين به لاستئناف المسابقة.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، لو طلب مننا من الغد استئناف الدوري سنكون جاهزين ، وسنحتاج من 3 أسابيع إلى شهر لاستئناف المسابقة، وفقا لاعتماد القرارات المحددة، ومستعدين لانطلاق الدوري حتى منتصف يوليو المقبل، ولكن سيكون لدينا أزمة فى إنهاء الموسم خلال سبتمبر المقبل.

تابع: الموسم المقبل ستكون الأجندات كثيرة، الأولمبياد والمسابقات الإفريقية والمباريات الدولية، وكل هذا سيؤثر على الموسم الجديد، مشيرا غلى أنه يضع خطة للموسم المقبل ومن يأتى من بعده يعمل به.