شكرا لقرائتكم 113 سنة أهلى .. إنفوجراف ألقاب النادى عبر التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل النادي الاهلى اليوم بمرور 113 عام على تأسيسه حيث تأسست القلعة الحمراء فى 24 أبريل 1907، ليوافق اليوم الجمعة، مرور 113 عامًا على التأسيس. "الخليج 365" يستعرض جميع ألقاب وبطولات النادي الأهلى على مدار تاريخه

إنفوجراف بطولات الأهلى الدورى العام .. 41 لقب كأس مصر .. 36 لقب دورى منطقة القاهرة .. 15 لقب كأس السلطان حسين .. 7 ألقاب كأس السوبر المصرى.. 11 لقبا دورى الجمهورية المتحدة .. لقب Advertisements دورى أبطال افريقي .. 8 ألقاب كأس الكؤوس الإفريقية .. 4 ألقاب كأس الكونفدرالية الافريقية .. لقب كأس السوبر الافريقي .. 6 ألقاب كأس الأفرو آسيوية .. لقب كأس العرب للأندية أبطال الكؤوس .. لقب بطولة الأندية العربية لأبطال الدورى .. لقب وحيد كأس السوبر العربي .. لقبان

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