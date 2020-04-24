شكرا لقرائتكم هتاكل إيه النهاردة .. شيتوس: " محشي وبط كعادتى أول يوم رمضان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وائل رياض نجم النادي الاهلى السابق ومدرب المنتخب الأولمبى الحالي أنه اعتاد أن يتناول وجبة إفطاره فى الأيام الأولى مع والدته وأضاف شيتوس : " هنفطر محشي وبط دي عادة أول يوم دايما " وكان شيتوس قد أطلق عبر حسابه الشخصى عدة مقترحات لعودة الدورى وجاءت كالتالي ١- اللعب بدون جمهور . ٢- اللعب علي ٣ ملاعب فقط ( القاهرة ، الدفاع الجوي ، بتروسبورت ) . ٣- تقليل عدد الأجهزة الفنية والادارية والطبية علي الدكة ليصبح عددهم ٥ بدلاً من ١٠ و ١١ . ٤- تقليل عدد الإحتياطي في الإسكور ليصبح ٥ بدلاً من ٧ . Advertisements ٥- لبس جوانتيات لجميع اللاعبين . ٦- لبس كمامات وجوانتيات لجميع الجالسين علي دكة الإحتياطي من المدربين واللاعبين . ٧- تعقيم ال ٣ إستادات تعقيم شديد . ٨- الكشف علي لاعبي الدوري قبل بداية المباريات من خلال قياس الحرارة . ٩- ضغط المباريات لتصبح مباراة كل ٣ أيام . ١٠- عدم مصافحة اللاعبين بعضهم لبعض قبل واثناء وبعد المباريات . ١١- التنبيه علي المدافعين تحديداً اللذين يقومون ( بالبصق ) علي المهاجمين بتأجيل القصة دي حتي الإنتهاء من الكورونا والإكتفاء بالأساليب الأخري مثل ( القرص والشد من الفانلة ..إلخ ) أو محاولة اللعب النظيف . ١٢- اللواكر "الدواليب" وغرف الملابس يتم تعقيمها بعناية شديدة . ١٣- تحليل فيروس الكورونا للكل قبل بدء التدريبات والمباريات .

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