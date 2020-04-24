شكرا لقرائتكم الإنتاج يوضح أسباب عدم تخفيض راتب الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى أسباب عدم قيام ناديه بتخفيض رواتب الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار مثلما حدث مع لاعبى الفريق، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "رواتب الجهاز الفنى للإنتاج ضعيفة مقارنة برواتب الاجهزة الفنية الاخرى لأندية الدوري ومختار مختار المدير الفنى تلقى عروضاً بالجملة للرحيل عن النادى مقابل رواتب خيالية فى أوقات سابقة وتمسك بإستمرار رحلته مع الانتاج لذا لن نفكر فى تخفيض عقودهم التى تعد فى الاساس مخفضة".

وحرص مختار مختار علي عقد جلسة مع مسئولي ناديه وأفراد الجهاز المعاون لمناقشة خطط الاستعداد لعودة مسابقة الدوري العام ولقى مقترح استئناف النشاط الكروي في يوليو المقبل تأييدا واسعا من جهاز الإنتاج الحربي خلال الجلسة لاسيما أن المقترح يشمل منح أندية الدوري فرصة لإقامة فترة إعداد تمكن اللاعبين من استعادة لياقتهم الفنية والبدنية قبل بدء منافسات اول لقاء رسمي .

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وفى وقت سابق أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تخفيض عقود لاعبى فريقه 30% بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى تسببت في تجميد النشاط الكروي لمدة شهر كامل، وقال مهدي لـ"اليوم السابع: "عقدنا جلسة مع اللاعبين اليوم ووجدنا منهم تفهما كاملا للأزمة الراهنة وتم الاتفاق علي تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30% لمواجهة الأزمة المالية التى ضربت كل أندية العالم دون استثناء.

من ناحية أخرى طالب الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار من لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفني طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبي يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.