شكرا لقرائتكم 113 سنة يا أهلي.. مراحل تطور شعار الأهلي من التاج الملكي لنادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل النادى الأهلى اليوم الجمعة بذكرى مرور 113 سنة على تأسيسه ، والذي تأسس تحت اسم النادى الأهلى للرياضة البدنية فى عام 1907 داخل مدينة القاهرة، قبل أن يصبح أعرق الأندية الإفريقية والأكث تحقيقا للبطولات ، وينال لقب نادي القرن الإفريقي.

وجاءت فكرة انشاء النادى الأهلى تحت رعاية عدد من كبار الشخصيات فى ذلك الوقت ومنهم عمر لطفى وطلعت حرب ومصطفى كامل ، كنادى للشباب وممارسة الرياضة، ليصبح الأهلي أول نادى للمصريين فى مصر.

أول شعار للأحمر

وجاءت بداية تصميم اول شعار للنادي الأهلي يوم 3 نوفمبر 1917، بعدما قام محمد شريف صبري بك عضو النادي وخال الملك فاروق بتصميم أول شعار للأهلي، وكان عبارة عن شكل بيضاوي مزين بتـاج الملك المصري في الطرف الأعلى وهو يرمز للحكم الملكي بمصر آنذاك وفي الأسفل كتب (النادي الأهلي)،و في الوسط كان النسر المحلق.

Advertisements

إزالة التاج الملكي

وفي عام 1952 وعقب قيام ثورة يوليو وتغيير رمز الدولة رفع الأهلي التاج عن شعاره، واقتصر على النسر وبعدها أعلن الرئيس جمال عبد الناصر قبوله الرئاسة الشرفية للنادى الأهلى في 17 يناير سنة 1956 تقديراً للدور الوطني الذي لعبه الأهلي في مساندة الثورة وتدريب الفدائيين.

نادي القرن

وقد تم الإعلان عن الشعار الثالث وهو الشعار المستمر حتى الآن في مئوية تأسيس الأهلي عام 2007 حيث تم تغييره قليلاً وأضيفت عله بارة (نادي القرن) أسفله باللغة الإنجليزية.