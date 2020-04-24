شكرا لقرائتكم فيفا للأهلي في ذكرى تأسيسه الـ113: عيد ميلاد سعيد لقلعة الأمجاد والبطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على تهنئة النادى الأهلى بمرور 113 عامًا على تأسيسه، حيث تحتفل القلعة الحمراء بذكرى تأسيس النادي الـ113 اليوم الجمعة.

ونشر فيفا صورة شعار الأهلي عبر حسابه على تويتر قائلا: "عيد ميلاد سعيد لقلعة الأمجاد والبطولات، النادي الأهلي العريق تأسس في مثل اليوم عام 1907".

تابع: "تمنياتنا بالمزيد من الألقاب ولجماهير الشياطين الحُمر بدوام الفخر بأساطير كروية أمتعتنا وحفرت مكانة القلعة الحمراء في تاريخ كرة القدم".