شكرا لقرائتكم الأهلى يدرس بدائل أحمد حجازى بعد رفضه العودة للدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي "بدائل" أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ونادي ويست بروميتش الإنجليزي المُرشحة لتدعيم الدفاع الأحمر خلال ميركاتو الصيف المقبل بعد رفض أحمد حجازي العودة للدوري المصري الموسم المقبل.

أحمد حجازي كان المُرشح رقم واحد لتدعيم دفاع الـأهلي الصيف المقبل وتفاوض معه مسئولو انادي مؤخراً للعودة للفريق وقدموا له عرضاً جيداً لكن اللاعب رفض العودة للدوري المصري خلال الموسم المقبل مُفضّلاً البقاء في تجربته الإحترافية الأوربية سواء في ويست بروميتش أو في أي نادً أوربي أخر.

إدارة الأهلي تبحث حالياً عن "بديل" احمد حجازي وهناك 3 مدافعين مُرشحين لتدعيم دفاع الفريق الصيف المقبل يلعبون في الدوري المصري وحدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق أولوياته بشأن التعاقد مع أحدهم في الموسم المقبل.

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ويرغب مسئولو القلعة الحمراء حسم صفقة الدفاع التي تُعد إحدى أهم الصفقات المطلوبة في الفريق مع "الجناح" وصانع اللعب وفقاً لحسابات المدير الفني للأهلي.

وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلي عرضت على حجازي العودة للقلعة الحمراء بمقابل مالي عالي سيكون هو الأعلى في الفريق لكن مدافع المنتخب الوطني أبلغ إدارة النادي إنه لا يُفكر في العودة للدوري المصري حالياً خاصة وأن لديه عروض أوربية جيدة حال رغبته في الرحيل عن ويست بروميتش ، كما أكد حجازي لمسئولو القلعة الحمراء أنه لن يلعب لنادي بيراميدز لنفس السبب ، موضحاً أن خطوة العودة لمصر أو اللعب في أحدى الدوري الخليجية لن تحدث حالياً خاصة وأنه يسير بشكل جيد في مشواره الإحترافي الأوربي.

وانتقل أحمد حجازي لويست بروميتش في صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء في شتاء 2018، في صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو، واستفسر مسئولو الأهلي من أحمد حجازي عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن توصله لاتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل خاصة أن أنباء تفاوض بيراميدز مع المدافع الدولي فرضت نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.