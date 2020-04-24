الارشيف / اخبار الرياضه

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نجم رين الفرنسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 اقترب نادي الإسباني من حسم التعاقد مع إدوارد  كامافينجا، نجم وسط فريق رين الفرنسي.

 وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كامافينجا، البالغ من العمر 17 عاماً، اقترب من الانضمام لصفوف الميرينجي كأولى

صفقات النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 ومن المتوقع أن تتراوح قيمة انتقال كامافينجا للريال من 50 إلى 60 مليون يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نجم رين الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا