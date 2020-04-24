ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نجم رين الفرنسي

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من حسم التعاقد مع إدوارد كامافينجا، نجم وسط فريق رين الفرنسي.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كامافينجا، البالغ من العمر 17 عاماً، اقترب من الانضمام لصفوف الميرينجي كأولىصفقات النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ومن المتوقع أن تتراوح قيمة انتقال كامافينجا للريال من 50 إلى 60 مليون يورو.
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