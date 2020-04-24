ليفربول يقترب من التتويج بلقب الدوري الانجليزي

أقترب نادي ليفربول من تحقيق لقبه الغائب منذ 30 عامًا، والتتويج بالبريميرليج، وأشارت التقارير الصحفية الإنجليزية، أنه في حال إلغاء الدوري سيتوج الريدز بطلا للبريميرليج.

أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه في حال قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عدم استئناف البطولة الإنجليزي، لهذا الموسم، سيتوج ليفربول بطلا للبريميرليج.

وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، سمح للاتحادات المحلية، خيار إلغاء الدوري في حال عدم استطاعتهم

لاستكمالهم بسبب فيروس كورونا المستجد المتفشي في البلاد أو المقترح الآخر اللعب بنظام المغلوب.

وواصلت أن الاتحاد الأوروبي، أشار في اجتماعه إلى أنه لن يتم إلغاء الدوريات في أي دولة إلا أصدرت الحكومة نفسها، أمرًا بذلك أو أن استمرار الدوري سيسبب مشاكل اقتصادية لهم.

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وقال السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس اليويفا مسبقًا عن تتويج

ليفربول بلقب البريميرليج، أن ليفربول هو بطل الدوري الإنجليزي مهما كان مصير البطولة رأى

وسيتم تحديد الفرقة المتأهلة لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بالترتيب الحالي، في حال عدم استكمال الدوري.

ويتبقى لليفربول انتصارين فقط من أجل التتويج بشكل رسمي بلقب البريميرليج، قبل أن يتم تعليق مسابقات الدوريات الإنجليزية حتى نهاية شهر أبريل، من قبل الاتحاد الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتربع ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة.