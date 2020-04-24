إنتر ميلان ينضم لسباق التعاقد مع بول بوجبا

انضم نادي إنترميلان الإيطالي لسباق التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الاإنجليزي، بعد أن أصبح على بعد خطوةواحدة من الرحيل عن ناديه بنهاية الموسم الحالي.
قال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن انترميلان سيبدأالتفاوض مع بوجبا، الذي يعد هدفاً رئيسيًا لكل من يوفنتوس وباريس سان جيرمان، إضافة لريال مدريد.
ويحاول النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم النيراتزوري إقناع صديقه بجوبا بالانضمام إليه في إنترميلان.
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