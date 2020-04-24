أليجري وبوكتينيو وفافر على رأس المدربين المرشحين لقيادة نيوكاسل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن المدربين الأقرب لتولي القيادة الفنية لفريق نيوكاسل الإنجليزي، مع ملاك النادي الجدد السعوديون، بعدما أقترب صندوق الاستثمار السعودي من شراء النادي الإنجليزي.

أشارت التقارير إلى أن مع اقتراب نيوكاسل من بيعه للملاك الجدد، أن

الإدارة حددت 4 مدربين من أجل التفاوض معهم من أجل قيادة الفريق فنيًا، وهم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الإيطالي ماسيميلينو أليجري، السويسري لوسيان فافر، والإسباني رافاييل بينتيز مدرب نيوكاسل السابق.

وأصبح صندوق الاستثمار السعودي قاب قوسين أو أدنى من شراء النادي الإنجليزي، وستكون ملكية اسهم نادي نيوكاسل بنسبة 80% لـ صندوق الإستثمارات العامة السعودي، و10% أماندا ستافيلي سيدة أعمال أمريكية، و10% لشركة الإخوة روبن، وأفادت التقارير إلى أنه متوقع ان يكون ياسر الرميان ممثل صندوق الإستثمارات العامة السعودي و رئيس للنادي.