مدافع ميلان الإيطالي علي رادار ريال مدريد

أكدت تقارير إيطالية أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، طلب التعاقد مع ثيو هيرنانديز، مدافع فريق ميلانالإيطالي.
وفتحت إدارة النادي الملكي خطاً للمفاوضات مع هيرنانديز الذي انضم لصفوف ميلان الصيف الماضي قادمًامن أتلتيكو مدريد الإسباني.
ووضع زيدان تدعيم خط الدفاع كإحدى الأولويات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى المدب الفرنسي لإعادة بناء الميرينجي وصناعة فريق قادر على المنافسة في السنوات المقبلة.
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