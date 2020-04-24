صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ويوفنتوس

كشفت تقارير ايطالية، عن صفقة تبادلية محتملة بين ناديي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الايطالي في الميركاتو الصيفي المقبل. وأبدي مسئلو النادي الكتالوني إهتماماً واضحاً بالبوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس الذي بات قريباً عن الفريق بسبب خلافات مع المدير الفني ماوريسيو ساري. يوفنتوس الذي بات قريباً عن الفريق بسبب خلافات مع المدير الفني ماوريسيو ساري. في المقابل يسعي البيانكونيري لضم البرازيلي الشاب ارثر ميلو لاعب برشلونة رغم تأكيد ادارة البلوغرانا علي استمرار اللاعب في صفوف الفريق. ارثر ميلو لاعب برشلونة رغم تأكيد ادارة البلوغرانا علي استمرار اللاعب في صفوف الفريق. ويأمل يوفنتوس في استغلال اهتمام برشلونة ببيانيتش من اجل التوقيع مع ميلو الذي يحظي بإعجاب العديد من الأندية الأوروبية وفي مقدمتها انترميلان الايطالي.

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