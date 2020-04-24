قال ألفارو موراتا نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، أن أصعب 3 مدافعين واجهم خلال مسيرته الكروية كانوا سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، وجورجينو كيليني مدافع يوفنتوس، وفيرجيل فان دايك مدافع وجورجينو كيليني مدافع يوفنتوس، وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وأضاف موراتا في تصريحاته لصحيفة "آس" الإسبانية:" عندما أواجه كيليني، هو يدمرني دائمًا، بينما راموس مدافع قوي، أمام فيرجيل فان دايك عندما تواجهه تشعر كأنك اصطدمت بجبل". عندما أواجه كيليني، هو يدمرني دائمًا، بينما راموس مدافع قوي، أمام فيرجيل فان دايك عندما تواجهه تشعر كأنك اصطدمت بجبل". وتابع:" هؤلاء أصعب 3 مدافعين واجهتهم خلال مسيرتي الكروية حتى الأن.".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم أتلتيكو مدريد: هؤلاء أصعب 3 مدافعين واجهتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.