مانشستر يونايتد يحدد سعر مدافعه و باريس سان جيرمان يراقب الموقف

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سعر لاعبه، ديوجو دالوت، لمن يرغب بشراءه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد

حددت مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، وسط اهتمام باريس سان جيرمان بضم اللاعب.

و لم يحظى اللاعب، بثقه المدير الفني للشياطين الحُمر، أولي جونار سولشاير، حيث يفضل إشراك آرون وان بيساكا عليه.

وانتقل اللاعب صاحب الـ21 عامًا من صفوف نادي بورتو البرتغالي، في عام 2018 مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.