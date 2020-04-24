أبو العلا: رحيل النجوم والمشاكل الإدارية تسببا في غياب البطولات عن الزمالك

كشف محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، عن سبب غياب البطولات عن الزمالك، بعد توهجه وحصد الكثير من البطولات قبل ذلك، مشيرًا إلى أن رحيل النجوم، والمشاكل الإدارية أثرتا

على الفريق بشكل كبير.

وأضاف أبو العلا في تصريحات تلفزيونية رحيل عدد من النجوم بقيادة التوأم حسن والمشاكل الإدارية والصراعات كانا وراء غياب

البطولات".

وتابع: "منحنى أداء الزمالك بدأ في التراجع منذ موسم 2004 - 2005".

وواصل أبو العلا: "تركت الزمالك عام 2009 لأني لم أجد من يتفاوض معي لتجديد تعاقدي".

وأشار: "الزمالك فاز بالدوري موسم 2003 – 2004 ثم حل سادسًا في الموسم التالي".

Advertisements