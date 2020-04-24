ألفريد شرودر يتغزل في ليفربول ومحمد صلاح، ويستعيد ذكرياته مع حسام غالي

يعتقد المدير الفني لنادي هوفنهايم الألماني “ألفريد شرودر” أن قوة ليفربول وضعت محمد صلاح في المكان الصحيح بين أفضل نجوم كرة القدم خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما لم يتوقعه أحد للاعب المصري الذي واجه صعوبات حقيقية في بداية مسيرته مع كرة القدم الإنجليزية.

وأجبر محمد صلاح على التنقل بين فيورنتينا وروما خلال عامي 2014 و2015، معارًا من تشيلسي، بسبب قلة مشاركاته مع الفريق اللندني تحت قيادة المدير الفني البرتغالي العنيد “جوزيه مورينيو”.

لكنه حين عاد إلى الدوري الانجليزي الممتاز في موسم 2017/2016 بين صفوف ليفربول، غَير الفكرة الباهتة التي أخذت عنه، ليحصد جميع الألقاب الفردية الممكنة في أول مواسمه.

ويرى المدير الفني لنادي هوفنهايم الألماني “شرودر” أن ما حققه صلاح كان أمرًا طبيعيًا بفضل التشكيلة القوية التي يتمتع بها ليفربول تحت قيادة مدرب رائع مثل يورجن كلوب.

وقال ألفريد شرودر في حوار مطول مع صحيفة أخبار اليوم المصرية “العالم كله يعرف مَن هو محمد صلاح الآن، لقد أصبح ضمن أفضل لاعبي العالم في مركز الجناح المهاجم، لكن ليفربول يمتلك قائمة قوية ومدربًا رائعًا، وجميعها أسباب وضعت محمد صلاح في المكان الصحيح”.

واستدرك “محمد صلاح يمتلك قدم يسرى مميزة ويتمتع بسرعة هائلة جعلته يتفوق على أقرانه من المهاجمين، ليحقق البطولات بقميص ليفربول، صلاح لاعب رائع، وسعيد بإمتلاك منتخب مصر للاعب مثله، هو أيضًا بالتأكيد يبحث عن تحقيق لقب كبير مع منتخب بلاده، ويتعين على مصر الاستفادة منه ومن موهبته”.

حسام غالي

استغل شرودر الفرصة للتحدث عن علاقته بالنجم المصري السابق “حسام غالي” الذي سبق له الاحتراف بين صفوف فينورد روتردام الهولندي وتوتنهام الإنجليزي في الفترة من 2003 إلى 2007.

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واعتزل حسام غالي في صيف 2018، واتجه بعدها بحوالي ستة أشهر للعمل كمدير للكرة والتعاقدات في نادي الجونة المصري منذ الميركاتو الشتوي 2019.

وقال شرودر للصحيفة ذاتها “إلتقيت بحسام غالي للمرة الأولى في فينورد روتردام، كان شابًا صغيرًا يمتلك موهبة حقيقية أظهرها لنا منذ اليوم الأول له في الدوري الهولندي”.

وأضاف “وقتها كان عمري 34 عامًا، وكان حسام غالي منافسي الأول للعب الأدوار الأولى مع الفريق، رغم ذلك كانت علاقتنا طيبة، وبكل وضوح حسام غالي كان متفوقًا عليّ في المهارات الكروية، كما كان يمتلك قدرات بدنية هائلة، ويستطيع احتكار الصراعات الهوائية نظرًا لقدرته على الوثب للأعلى، وكان يستخدم كلتا القدمين”.

وتحسر شرودر على حسام غالي قائلاً “كان من المفترض أن يأتي مُبكرًا إلى أوروبا كي يُطور كل هذه الإمكانيات التي ذكرتها، وبالفعل هو كان منفتحًا للاستفادة من الجميع وتعلم كل شيء لتطوير ذاته”.

وكشف “حسام غالي كان يهوى المخاطرة على أرض الملعب، لكن سريعًا استوعب أن المخاطرة لا تكون في أي وقت خلال المباراة، وفي أي مكان على أرض الملعب، رغم أنه كان ينجح في الخروج من أي مأزق”.

وختم حديثه عن لاعب الأهلي السابق، قائلاً “حسام غالي تطور كثيرًا في الدوري الهولندي حتى وصل إلى الدوري الإنجليزي مع توتنهام اللندني، وما أبهرني فيه ليس الإمكانيات الفنية فقط بل الشخصية الإنسانية التي يمتلكها كلاعب، كان شخصًا ودودًا ومنفتحًا يتعلم كل شيء وكانت علاقته رائعة بالجميع، وأعلم أنه الآن في مرحلة جديدة من مشواره كمدير للكرة بنادي الجونة، أتمنى له كل التوفيق”.