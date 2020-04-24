رياضة | حقيقة إصابة نجم النصر السعودي بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة إصابة نجم النصر السعودي بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، النيجيري أحمد موسى، حقيقة الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة الرياضية السعودية، تغريدة للاعب عبر حسابه الرئيسي على تويتر يؤكد خلالها أنه بخير وجميع أسرته كذلك.

Advertisements

وكتب موسى: "كونوا أكثر حرصاً على تجنب الأخبار المزيفة عني أو عائلتي، وأتحدث هنا عن تلك التي تتعلق بعينة إيجابية حول فحوص فيروس كورونا، نحن نعزل أنفسنا لمدة 14 يوماً، وفقاً لما ينص عليه القانون، إذ أننا وصلنا إلى نيجيريا قادمين من السعودية، حافظوا على المسافة، وأبقوا بأمان".

وكان موسى غادر إلى العاصمة النيجيرية أبوجا على متن طائرة خاصة، أقلته وأفراد أسرته، بعد أن سمحت له إدارة النصر.