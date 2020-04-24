رياضة | إنتر ميلان يزاحم ريال مدريد على صفقة بوجبا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يزاحم ريال مدريد على صفقة بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن إنتر ميلان الإيطالي اقتحم صراع التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدولي الفرنسي بول بوجبا.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، إن إنتر يرغب في التعاقد مع بوجبا، وذلك بناءا على توصية من المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي، والذي أوصى بتدعيم خط وسط الفريق بلاعب دولي من العيار الثقيل.

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ويأتي ذلك في ظل سعي إدارتي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدمات متوسط الميدان الفرنسي.

وأبدت إدارة يونايتد عدم ممانعتها في الاستغناء عن اللاعب الذي ينتهي عقده في 2021، مقابل 100 مليون يورو.